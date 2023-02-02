Мир 02 февраля 2023, 17:41 Путин заявил о большом количестве друзей России по всему миру Президент Владимир Путин заявил, что у России много друзей во всем мире РИА «Новости»

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У России сложились дружественные отношения со многими странами во всем мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем выступлении перед концертом в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«У России есть много друзей во всем мире, в том числе в Европе и Северной Америке. Мы знаем это, несмотря на все усилия продажной западной пропаганды», — сказал он.

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Глава государства отметил исторические качества твердости характера российского народа.

«В нашем характере заключается правда. Именно она помогла нам низвергнуть нацизм. Готовность ради правды делать невозможное и идти до конца есть в крови нашего многонационального российского народа», — добавил он.

Кроме того, российский лидер оценил тот факт, что рядом с границами государства вновь появились немецкие танки с крестами.

«Это просто невероятно, что нам вновь угрожают танками Leopard с крестами на борту. Те, кто рассчитывает, что одержит победу над нами на поле боя, не понимают, что война против России будет совсем другой. Свои танки к их границам мы не посылали. Применением лишь бронетехники мы не обойдемся, все должны это понимать», — добавил Путин.

Ранее президент заявил, что нацизм вновь стал угрозой безопасности России.