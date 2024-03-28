Власть 28 марта 2024, 00:18 Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Путин назвал чушью слова о том, что Россия будет воевать с Европой после Украины РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия якобы после Украины собирается воевать с Европой. Цитату привело РИА «Новости».

«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает», — сказал Путин.

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По словам российского лидера, у России нет агрессивных намерений.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что НАТО планирует открыть второй фронт в Закавказье для противостояния с Россией. Цель альянса — «подпалить заново регион».

Ранее Путин назвал бредом утверждения о том, что Россия собирается воевать с Североатлантическим альянсом.

По мнению главы государства, полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на порог третьей мировой войны, поэтому вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован.