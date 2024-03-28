Власть 28 марта 2024, 00:11 «Это бред». Путин — о войне между Россией и НАТО Путин: Россия не собирается воевать с НАТО РИА «Новости»

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Россия не собирается воевать с НАТО, заявил президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Торжок. Хотя бы потому, что разница в оборонных расходах слишком велика. Его слова привело РИА «Новости».

Путин напомнил, что в 2022 году США потратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда.

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«Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — сказал Путин.

Также президент назвал «чушью» слова о том, что Россия после Украины якобы собирается воевать с Европой.

Кроме того, глава государства пообещал, что в случае передачи Украине истребителей F-16, российская армия будет уничтожать их так же, как и остальную западную технику.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран. Но есть недружественные элиты в различных государствах.