Мир 20 марта 2024, 16:08 Захарова раскрыла планы НАТО по открытию второго фронта против России Захарова: НАТО планирует открыть второй фронт против России в Закавказье Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Для противостояния с Россией НАТО собирается открыть второй фронт. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», — отметила дипломат.

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Она подчеркнула, что Североатлантический альянс не устраивает российская политика, которая направлена на установление мира в регионе. По ее словам, достигнутые при посредничестве РФ договоренности сработали «красной тряпкой для Запада». Как пояснила Захарова, это была дорога к миру, основанная на взаимном учете интересов, сообщил RT.

Глава государства Владимир Путин оценил возможность полномасштабного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Он отметил, что в случае эскалации мир окажется на пороге третьей мировой войны.