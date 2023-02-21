Важное 21 февраля 2023, 12:12 Путин заявил, что переговоры о поставках западной военной техники на Украину шли еще до СВО Президент Путин: Запад вел переговоры о поставках оружия Украине еще до СВО Пресс-служба Кремля

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Переговоры о поставках ПВО, самолетов, тяжелой техники на Украину с Запада велись еще до начала спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. США и НАТО готовили Украину к войне, констатировал он.

«Помним и о потугах киевского режима получить ядерное оружие. США и НАТО ускоренно разворачивали свои базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр боевых действий, готовили порабощенную Украину к войне и сегодня в этом открыто признаются. Будто упиваются своим вероломством», — подчеркнул Путин.

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Он добавил: все то время, когда «пылал Донбасс», а Россия стремилась к мирному решению, с ней «играли краплеными картами». Президент назвал этот обманный метод отвратительным и заметил, что его уже опробовали до этого — в Ираке, Сирии, Ливии, Югославии.

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«От этого позора им никогда не отмыться. За годы гегемонии привыкли, что им все позволено. К народам своих стран они относятся так же. Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи», — указал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин оглашает послание к Федеральному собранию в Гостином Дворе. Он отметил, что выступает в «сложное, рубежное для страны время», которое определит будущее России.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин затронет тему спецоперации, в том числе ее причины и неизбежности. Также, вероятно, речь пойдет об экономике страны и социальных вопросах. Предполагается, что выступление продлится около часа.

Зарубежных гостей на оглашение послания не пригласили, зато позвали участников спецоперации.