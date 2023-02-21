Важное 21 февраля 2023, 11:40 Песков назвал ключевые темы послания Путина Пресс-секретарь Песков: в послании Путин уделит внимание оценкам причин СВО Пресс-служба Кремля

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Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию затронет тему спецоперации. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь, скорее всего, пойдет об оценке причин и неизбежности СВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Песков заявил, что в послании Путин будет говорить о прошедшем 2022 годе.

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«Вполне можно предположить <...>, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания», — заявил представитель Кремля. Его процитировал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

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Пресс-секретарь президента добавил, что обращение к Федеральному собранию будет длиться около часа. Начало назначено на 12:00.

Путин обратится с посланием в Гостином Дворе, туда уже съехались приглашенные. В их числе депутаты, сенаторы, участники спецоперации. Строгий пропускной режим сейчас действует в здании, на мероприятие пускают только после проверки документов и измерения температуры.