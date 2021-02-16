Путин заявил, что Дегтярев «держит руку на пульсе»
Президент России Владимир Путин заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев «держит руку на пульсе». Глава государства одобрил методы работы политика в регионе.
В ходе встречи Путин и Дегтярев обсудили вопросы социально-экономического развития региона, затронули темы экологии, а также подняли вопрос о мерах по решению проблемы обманутых дольщиков.
Врио губернатора отчитался перед главой государства, что за 2021 год власти Хабаровского края тысячу семей «железно обеспечат или жильем, или выплатами». Как сообщил Дегтярев, у региона есть на это 2,5 миллиарда рублей, в том числе 411 миллионов краевых средств, софинансирование, сообщает пресс-служба Кремля.
Помимо этого, врио главы Хабаровского края предложил президенту включить реку Амур в национальный проект «Экология». Дегтярев заметил, что сейчас она «испытывает сложности», которые связаны с паводками и загрязнениями.
«Также требуют восстановления стада рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства», — добавил врио губернатора Хабаровского края.
Путин одобрил плодотворную работу Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края, заметив, что он «по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузился в эти вопросы и проблемы».
Михаил Дегтярев был назначен на должность губернатора Хабаровского края после ареста его предшественника Сергея Фургала, которого обвинили в организации преступной группы, совершившей убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.