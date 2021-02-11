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    11 февраля 2021, 05:05

    Более 2,7 га лесов восстановят в Подмосковье

    Анастасия Кукова

    В Московской области до конца 2021 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» власти намерены восстановить более 2,798 гектара леса. Объем лесовосстановления уже утвержден.

    Более 2,7 га лесов восстановят в Подмосковье

    Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир уточнила, что речь идет о посадке культур совместно с жителями области. Программу будут выполнять с помощью инструмента «меч Колесова». Сеянцы в возрасте от года до трех лет высадят на предварительно подготовленной почве.

    «Московская область полностью обеспечена посадочным материалом. Он выращивается на лесных питомниках Подмосковья и не закупается в других регионах», — приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области слова заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования Андрея Разина.

    За высаженными саженцами будут ухаживать. Примерно через семь лет из них вырастет молодой лес.

    В подмосковном Красногорске вскоре появится новый большой парк. Рядом построят малоэтажные дома, детский сад и спортивный центр.