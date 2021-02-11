Более 2,7 га лесов восстановят в Подмосковье

В Московской области до конца 2021 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» власти намерены восстановить более 2,798 гектара леса. Объем лесовосстановления уже утвержден.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир уточнила, что речь идет о посадке культур совместно с жителями области. Программу будут выполнять с помощью инструмента «меч Колесова». Сеянцы в возрасте от года до трех лет высадят на предварительно подготовленной почве.

«Московская область полностью обеспечена посадочным материалом. Он выращивается на лесных питомниках Подмосковья и не закупается в других регионах», — приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области слова заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования Андрея Разина.

За высаженными саженцами будут ухаживать. Примерно через семь лет из них вырастет молодой лес.

В подмосковном Красногорске вскоре появится новый большой парк. Рядом построят малоэтажные дома, детский сад и спортивный центр.