Дегтярев отчитался Путину о работе в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтярев выразил благодарность президенту за оказанное доверие, а также за своевременные выплаты детям. Он заявил о выполнении всех социальных обязательств перед гражданами.

«Владимир Владимирович, я хотел вас лично поблагодарить за доверие и за направление в Хабаровский край, край, как вы тогда сказали, людей очень деятельных, что подтверждается на деле», — начал свою речь врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проведения рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Также он отчитался от лица Хабаровского края за полгода, которые занимает позицию врио губернатора региона. Он начал с того, что в городе своевременно наступил отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Затем отметил, что руководство выполняет все социальные обязательства, которые государство берет перед горожанами.

После этого он перешел к благодарности от хабаровских родителей, поскольку все дети до трех лет в этом регионе благодаря специальным распоряжениям президента получили выплаты. Дягтярев напомнил, что это 47 479 детей. По пять тысяч ежемесячно получили и дети от трех до 16 лет. Их было 214 914.

«Новогоднюю выплату от вас получили 129 232 ребенка до восьми лет, 100%. Поэтому огромное вам спасибо», — закончил свою мысль по выплатам врио губернатора Хабаровского края.