Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу

Он подчеркнул, что вместе с подзащитным начнут изучать материалы дела в ближайший понедельник, 8 февраля.

«С понедельника мы начинаем знакомиться с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 75 томов», — заявил адвокат. Он пояснил, что ему и другим защитникам дали время до конца апреля.

На этой неделе следователи предъявили Сергею Фургалу обвинение в окончательной редакции. В заключении по делу экс-губернатора фигурируют три статьи: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой». По мнению адвокатов, срок давности по эпизоду с оружием уже истек.

Как напомнило Ura.ru, следователи считают, что Сергей Фургал организовал преступную группу, которая действовала в Забайкалье в 2004–2005 годах. На их счету убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, которые были конкурентами Фургала в бизнесе по приему металлолома, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске в июле 2020 года, откуда этапировали в Москву. Показания на него дали его предполагаемые сообщники, которых задержали осенью 2019 года. В Следственном комитете заявили, что в деле также есть показания свидетелей преступлений и потерпевших.