Путин выступит с обращением к россиянам в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин выступит 21 февраля с телеобращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер обратится к жителям страны в ближайшее время, уточнило РИА «Новости».

В понедельник в Кремле прошло внеочередное заседание Совета безопасности, которое инициировал Владимир Путин.

На нем президент России напомнил, что переворот на Украине был антиконституционным и кровавым. Часть жителей страны, подчеркнул Путин, его не приняла. Россия со своей стороны делала все, чтобы разрешить конфликт в Донбассе мирным путем.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР.

В ходе заседания Совета безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстановка на территории Донбасса в последние несколько дней ухудшилась. Со стороны ВСУ выросло количество обстрелов, огонь по гражданской инфраструктуре украинские военные ведут целенаправленно.