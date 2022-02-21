Путин назвал переворот на Украине кровавым и антиконституционным

Президент России Владимир Путин назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла. Россия делала все, чтобы решить противоречия в Донбассе мирным путем, заявил Путин, выступая на большом заседании Совета безопасности. Трансляция идет на сайте РИА «Новости».

Глава РФ напомнил, что киевские власти уже два раза проводили в Донбассе карательные операции.

Кремль анонсировал внеочередное заседание Совбеза в день его проведения. Встречу инициировал Владимир Путин. Тема не уточнялась. Уже во время заседания президент отметил, что его цель — «определить шаги по Донбассу» с учетом просьбы самопровозглашенных ДНР и ЛНР о признании их суверенитета.

Ранее российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов и подбили две боевые машины пехоты ВСУ, нарушившие границу РФ в Ростовской области.

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о «критической фронтовой обстановке» и призвал мужчин, способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества.