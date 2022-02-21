Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании независимости

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ДНР первым обратился к российскому лидеру. Пушилин указал, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу. Он назвал главной целью ДНР интеграцию с Российской Федерацией.

Следом за Пушилиным с аналогичным заявлением выступил Пасечник. Он также попросил Путина признать ЛНР независимой.

Глава ДНР констатировал, что украинские власти решились на силовое решение конфликта в Донбассе. Пушилин указал, что Минские соглашения не мешают Украине нарушать перемирие и получать военную поддержку от США. При этом глава ДНР добавил, что Донбасс высоко ценит усилия РФ в переговорном процессе по Минским соглашениям.

В представительстве ДНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня ранее заявили об обстреле запрещенными минами со стороны ВСУ. Огонь велся с 15:05 до 15:31 в направлении четырех населенных пунктов на территории, подконтрольной ДНР.

Ранее российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов и подбили две боевых машины пехоты ВСУ, нарушивших границу РФ в Ростовской области.