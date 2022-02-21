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    21 февраля 2022, 18:08

    Шойгу заявил, что Украина ведет прицельный огонь по Донбассу

    Глава Минобороны России заявил, что ВСУ целенаправленно обстреливают ЛДНР

    Анастасия Ектова

    Украинские военнослужащие ведут прицельный огонь по инфраструктуре ЛНР и ДНР. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время внепланового заседания Совета безопасности РФ.

    Шойгу заявил, что Украина ведет прицельный огонь по Донбассу

    За последние несколько дней на территории ЛДНР ухудшилась обстановка. В республиках возросло количество обстрелов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. По его словам, украинские военнослужащие целенаправленно ведут огонь по гражданской инфраструктуре.

    «️Это не стихийный огонь, это огонь прицельный, они (Украина — прим. ред.) понимают, куда бьют», — заявил он.

    Решение президента Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР поддерживают 75% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).