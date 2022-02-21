Шойгу заявил, что Украина ведет прицельный огонь по Донбассу

Украинские военнослужащие ведут прицельный огонь по инфраструктуре ЛНР и ДНР. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время внепланового заседания Совета безопасности РФ.

За последние несколько дней на территории ЛДНР ухудшилась обстановка. В республиках возросло количество обстрелов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. По его словам, украинские военнослужащие целенаправленно ведут огонь по гражданской инфраструктуре.

«️Это не стихийный огонь, это огонь прицельный, они (Украина — прим. ред.) понимают, куда бьют», — заявил он.

Решение президента Владимира Путина о единовременной выплате по 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР поддерживают 75% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).