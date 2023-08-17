Важное 17 августа 2023, 15:32 Путин выступил за создание сети высокоскоростной железнодорожной магистрали Путин предложил создать железнодорожную ВСМ между Москвой и Петербургом РИА «Новости»

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России необходимо создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), которая свяжет крупнейшие города. Первый участок необходимо проложить между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии МЦД -3.

Он отметил, что проект скоростной железной дороги находился на стадии рассмотрения несколько лет. Но сейчас появились все возможности, чтобы воплотить его в жизнь.

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«Этот проект скоростной железной дороги, на первом этапе между Москвой и Петербургом, обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что это позволит сократить время в пути для пассажиров между двумя городами с четырех часов до двух. Президент подчеркнул, что это только первый этап работы. После магистраль нужно продлевать до Нижнего Новгорода, Казани и Урала.

«Если протащить ее от Москвы до Адлера, то это будет всего 10 часов в пути. Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг», — добавил Путин.

Он добавил, что к скоростной железной дороге нужно подключить Донецк и Луганск, а также подумать о магистрали в Минск. Этот вопрос он обещал обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент России подчеркнул, что скоростная магистраль важна не только для пассажиров, но и для перевозки грузов, что очень важно для российской экономики.

«Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял, освобождается действующая, для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин дал старт движению электричек на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Новая сеть свяжет между собой Раменский городской округ и Зеленоград. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.