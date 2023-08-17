Важное 17 августа 2023, 15:26 «Крупный и важный для Подмосковья проект». Андрей Воробьев — о запуске МЦД-3 Воробьев: МЦД-3 стал крупным и важным для Подмосковья проектом Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Маршрут МЦД-3 запустили в Москве и Подмосковье — это выведет железнодорожное сообщение на новый уровень. Старт движению дали президент России Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин. Этот проект стал крупным и важным для региона, подчеркнул глава Московской области.

Половина станций нового диаметра находится в Подмосковье и охватывает свыше миллиона человек, а к 2030-му проживающих вблизи диаметра станет вдвое больше.

Реклама

«МЦД-3 „Зеленоград — Раменское“ запущен! Спасибо президенту за поддержку такого крупного, важного для Подмосковья проекта. Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Жуковского и Люберец, где живут почти миллион человек, а к 2030 году население увеличится в почти два раза», — подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьев поблагодарил президента, мэра Москвы и РЖД за тесное партнерство. МЦД — стратегический проект: это новые скорости, высокое качество электропоездов и железнодорожных станций.

Пресс-служба губернатора Московской области

«Для нас это очень важное событие. <…> Каждое открытие МЦД — большое событие, потому что качество поездки и возвращения домой совершенно другое», — отметил Андрей Воробьев.

Вместе со скоростью движения вырастет и комфорт пассажиров, ведь в часы пик интервалы ожидания сократятся, а стоимость проезда снизится вдвое.

Между 180 рублями и 65, которые сегодня платит человек, огромная разница. И главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и всю инфраструктуру благоустройства. Андрей Воробьев

Все платформы, куда пребывают поезда, масштабно преобразили. Ежедневно пассажиры МЦД-3 смогут пользоваться скоростными электропоездами нового поколения.

Пресс-служба губернатора Московской области

МЦД-3 протянулся от Зеленограда до Раменского. По всей длине маршрута 21 станция относится к Подмосковью. Уже доступны бесплатная пересадка на метро, МЦК и другие диаметры.

Вместе с развитием дорог

«Железнодорожное сообщение дополняется строительством дорог. М-11 Москва — Санкт-Петербург, трасса М-12 Москва — Казань, которую мы все ждем и которая строится с опережением графика, ну и, конечно, ЦКАД, а также концессионные дороги — все это очень важные слагаемые для экономики, качества жизни», — добавил губернатор Подмосковья.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Он добавил, что МЦД синхронизируются в том числе с дорогами по концессионным проектам.

«У нас две большие концессии — это Южно-Лыткаринская трасса и Пироговское шоссе. Очень важно для транзитного транспорта, который выходит из городов», — отметил Андрей Воробьев.

Вскоре в Москве и Подмосковье запустят МЦД-4, это будет еще один масштабный и важный для развития проект.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».