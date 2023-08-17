Транспорт 17 августа 2023, 15:32 Путин обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в сторону Минска Путин сообщил, что обсудит с Лукашенко создание ВСМ в направлении Минска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали в направлений Минска. Об этом рассказал глава государства после запуска МЦД-3 в Москве и Подмосковье.

«Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю», — отметил он.

Реклама

По мнению президента, минское направление будет востребованным не только среди россиян, но и среди белорусов. Особенно в условиях хорошего темпа строительства Союзного государства, подчеркнул глава государства.

Путин в целом выступил за создание высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет крупнейшие российские города. Как уточнил он, первый подобный участок нужно проложить между Москвой и Санкт-Петербургом.

В четверг, 17 августа, президент дал старт движению поездов по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Также в церемонии открытия маршрута приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.