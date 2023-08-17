Важное 17 августа 2023, 15:14 Путин дал старт движению поездов на МЦД-3 Президент Путин дал старт движению поездов на МЦД-3 РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин скомандовал начать движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). В церемонии также приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Машинисты сообщили, что готовы начать движение по маршрутам из Раменского в Зеленоград и в обратном направлении. Они попросили разрешение у президента.

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«Разрешаю», — сказал он.

По словам главы государства, этот проект востребован у сотен тысяч людей в Москве и Подмосковье. Он поздравил всех причастных к запуску МЦД-3.

Известно, что протяженность линии составляет 85 километров, на ней — 41 станция. Половина станций нового диаметра находится в Московской области и охватывает свыше миллиона человек.

Две первые ветки МЦД открыли в 2019 году. Они соединили Нахабино и Подольск, Одинцово и Лобню. С помощью них удалось разгрузить выездные дороги и метро.