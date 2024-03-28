28 марта 2024, 02:01
Путин высказался о лозунгах о России только для русских
Путин: лозунг о России для русских вызывает тревогу
Президент России Владимир Путин раскритиковал ура-патриотические лозунги во время своей поездки в Торжок. Его слова привело РИА «Новости».
«Вот вы знаете, когда я слышу наших — такие люди везде есть, в любом обществе, — когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — признался глава государства.
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Президент также выразил уверенность, что Россия может развалиться, если граждан страны начнут делить на «своих и чужих». При таком развитии событий, уверен Путин, больше всего пострадает русский народ.
Кроме того, Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО или с Европой. Президент напомнил, что военные расходы России в 10 раз ниже, чем у США.
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