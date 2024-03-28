Власть 28 марта 2024, 00:36 Путин рассказал, в каком случае развалится Россия Путин: Россия может развалиться при реализации мысли о «своих и чужих» РИА «Новости»

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Россия развалится, когда начнут реализовываться деструктивные мысли «о своих и чужих» в стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

«Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — сказал он.

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По словам Путина, при таком развитии событий главным пострадавшим будет русский народ.

Глава государства также назвал чушью заявления о том, что Россия якобы после Украины собирается воевать с Европой. Владимир Путин уверен, что западные лидеры пытаются запугать свое населения только для того, чтобы «выбивать из них деньги».