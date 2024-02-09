Власть 09 февраля 2024, 14:49 Путин встречался с Кудриным перед продажей «Яндекса» Песков: Путин и Кудрин проводили встречи перед продажей «Яндекса» Sergey Smirnov/Global Look Press

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Президент Владимир Путин проводил встречи с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, была ли встреча Путина с Кудриным в 2022 году решающей в сделке по продаже активов «Яндекса».

Песков напомнил, что в Кремле никогда не рассказывают «про внутреннюю кухню».

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«Я могу лишь подтвердить, что действительно встречи Путина с Кудриным имели место», — процитировало его РИА «Новости».

Нидерландская головная компания Yandex N.V. заявила о продаже российского бизнеса «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Позже стало известно, что менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала. Дмитрий Песков в беседе с журналистами 5 февраля подчеркнул: Кремлю важно, что «Яндекс» продолжит работать в России. Компания остается одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий и обеспечивает работой талантливых россиян, пояснил официальный представитель Кремля.