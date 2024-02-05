Общество 05 февраля 2024, 13:36 Кремль указал на важность продолжения работы «Яндекса» в России Песков поприветствовал сделку по «Яндексу», компания продолжит работать в РФ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Кремлю важно, что компания «Яндекс» продолжит работать в России. Можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Яндекс» является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий. Компания дает работу талантливым россиянам, много молодых людей ищут работу именно в «Яндексе».

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«Для нас, конечно, важно продолжение работы этой копании именно у нас в стране», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что главным владельцем остается российский менеджмент компании, что тоже важно.

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов считает, что продажа бизнеса «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением в целом, сообщили «Известия».