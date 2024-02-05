05 февраля 2024, 09:47
Нидерландская Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса»
Компания Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей
Нидерландская компания Yandex N.V. продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы…» — указали в пресс-службе.
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Новой головной организацией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».
Сумма сделки — 475 миллиардов рублей. Она включает в себя дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за зарубежными инвестициями.
Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет «Консорциум.Первый», управлять котором будут менеджеры «Яндекса». Также в консорциум войдут четыре пайщика — структуры бизнесмена и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, гендиректора крупного специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса; группы «Лукойл» и многопрофильного инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.
Доли в компании у них нет, при этом «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из 10 членов совета директоров МКАО «Яндекс».
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