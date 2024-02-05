Мир 05 февраля 2024, 09:47 Нидерландская Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса» Компания Yandex N.V. продаст бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей РИА «Новости»

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Нидерландская компания Yandex N.V. продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы…» — указали в пресс-службе.

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Новой головной организацией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Сумма сделки — 475 миллиардов рублей. Она включает в себя дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за зарубежными инвестициями.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет «Консорциум.Первый», управлять котором будут менеджеры «Яндекса». Также в консорциум войдут четыре пайщика — структуры бизнесмена и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава, гендиректора крупного специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса; группы «Лукойл» и многопрофильного инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.

Доли в компании у них нет, при этом «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из 10 членов совета директоров МКАО «Яндекс».