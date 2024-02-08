Общество 08 февраля 2024, 13:42 Топ-менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании Менеджеры «Яндекса» получат 35% компании и станут ее крупнейшими совладельцами Aleksander Polyakov/Global Look Press

Читать 360tv в

Нидерландская головная компания Yandex N.V. раскрыла доли совладельцев ЗПИФ «Консорциум.Первый» — будущего основного владельца фирмы. Менеджеры «Яндекса» получат 35% в структуре капитала, сообщил РБК.

Таким образом менеджмент «Яндекса» станет крупнейшим совладельцем фирмы и будет контролировать структуру под названием FMP. Предполагается, что в нее войдут до 50 человек. При этом ни один из них не будет иметь в «Яндексе» более 5%.

Реклама

Ранее Yandex N.V. сообщила о продаже российского бизнеса «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки включает в себя в дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в стране. Компания является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий, которая дает работу талантливой молодежи, подчеркнул Песков.