Власть 13 февраля 2024, 19:09 Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции. Документ опубликован на сайте Кремля.

В списке есть, в частности, поручения о распространении льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья в новых регионах, финансирование борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, анализ тарифов услуг ЖКХ в Новосибирской области, создание особой экономической зоны в Белгородской области, увеличение субсидий на Дальнем Востоке, предоставление выплат участникам СВО в ускоренном режиме, анализ тарифов на трассе М-12.

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Также Путин поручил обеспечить переехавшим в новые регионы медикам выплаты в рамках программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Глава государства также поручил проанализировать обращения граждан страны в рамках пресс-конференции и направить их в администрацию президента.

Ранее президент призвал принять все необходимые меры для сдерживания инфляции в России. Путин отмечал, что в январе она составила 7,4% в годовом выражении.