Важное 12 февраля 2024, 14:06 Путин призвал сдерживать инфляцию в России Путин потребовал уделить внимание сдерживанию инфляции РИА «Новости»

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Необходимо принять меры, чтобы сдерживать рост инфляции в России. На это указал президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, посвященного вопросам экономики. Участники заседания подвели экономические итоги 2023 года, а также наметили основные приоритеты развития российской экономики на ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, ее сдерживанию», — сказал глава государства.

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По его словам, на конце января инфляция была уровне 7,2% в годовом выражении. При этом потребительские цены по итогам прошлого года выросли на 7,4%, добавил Путин.

В начале 2024 года в России сохранилась высокая потребительская активность. Настроения покупателей положительно отразились на бизнесе и планах по его развитию. При этом Путин поручил правительству продолжить работу по повышению доходов россиян.