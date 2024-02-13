13 февраля 2024, 16:18
Путин обозначил сроки создания экономической зоны в Белгородской области
Путин поручил кабмину создать экономическую зону в Белгородской области
Президент России Владимир Путин обозначил срок создания в Белгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ), в которую войдет Шебекино. Поручение опубликовали на сайте Кремля.
Срок реализации поручения — до 15 мая 2024 года. Глава государства адресовал его кабмину и региональным властям. Путин говорил о создании ОЭЗ во время пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря.
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Тогда он указал, что Шебекино регулярно обстреливают украинские военные. По мнению Путина, ОЭЗ поможет сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики региона.
Накануне президент принял участие в совещании правительства, посвященном вопросам экономики. В ходе заседания он указал на важность мер, которые должны сдерживать инфляцию. По его данным, на конец января уровень инфляции составил 7,2%, а рост потребительских цен по итогам 2023 — 7,4%
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