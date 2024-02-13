Общество 13 февраля 2024, 18:37 Путин поручил оценить тарифы на проезд по трассе М-12 Путин поручил «Автодору» проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с госкомпанией «Автодор» провести анализ тарифов за проезд по трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Предложения по определению оптимальных тарифов на проезд по автодороге «с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов РФ и коммерческими организациями» необходимо предоставить до 15 марта.

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Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Вопрос о стоимости проезда по М-12 озвучил на пресс-конференции с Путиным житель Москвы. По его словам, стоимость проезда по трассе от столицы до Казани ожидается на уровне шести тысяч рублей, но эта сумма очень высокая для автомобилистов.

Ранее госкомпания «Автодор» сообщила о планах по проведению масштабной реконструкции участков трассы М-4 «Дон» в 2024 году. Проект ремонта пути уже одобрили в главном управлении Госэкспертизы.