Власть 26 марта 2024, 14:52 Путин указал на необходимость повышения усилий Генпрокуратуры борьбе с коррупцией Путин: жду от Генпрокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией РИА «Новости»

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Генпрокуратура должна проявлять больше усилий в борьбе с коррупцией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании коллегии надзорного ведомства.

«В целом от прокуратуры в борьбе с коррупцией жду больше эффективности», — сказал Путин.

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Ранее президент поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и другими ведомствами проработать новую систему антикриминальных профилактических мер в России, в том числе в области миграционного законодательства.

Также Путин указывал на необходимость оградить несовершеннолетних от криминала и усилить защиту их прав. Основными задачами президент назвал укрепление правопорядка, защиту суверенитета, обеспечение безопасности граждан, сокращение проверок бизнеса и разработку мер по профилактике преступлений. Отдельно он указал на необходимость защиты прав военнослужащих.