Общество 26 марта 2024, 14:30 Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер Путин попросил ГП и МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы должны продумать систему профилактических антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Президент уточнил, что это необходимо сделать Генпрокуратуре в совместной работе с министерством внутренних дел.

Реклама

«По некоторым видам преступлений в прошлом году был незначительный рост. Прошу вас совместно с МВД и коллегами из правоохранительных органов внимательно проанализировать эту ситуацию и продумать систему профилактических, превентивных и других антикриминальных мер, в том числе в сфере надзора за законностью в миграционной сфере», — заявил Путин.

Ранее глава государства пообещал укреплять органы прокуратуры в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. Также он призвал улучшать качество жизни российских граждан.