Власть 26 марта 2024, 14:48 Генпрокуратуре поручили усилить защиту прав несовершеннолетних Путин на коллегии ГП призвал усилить работу по защите прав несовершеннолетних Unsplash

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Необходимо усилить защиту прав несовершеннолетних и оградить их от криминала. Президент России Владимир Путин заявил об этом на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Ключевыми задачами политики глава государства назвал обеспечение безопасности граждан, защиту суверенитета и укрепление правопорядка. Он поручил надзорным ведомствам сделать особый акцент на защите прав военнослужащих, сократить количество проверок бизнеса и разработать меры по профилактике преступлений. Еще одним важным приоритетом Владимир Путин объявил воспитание и становление подрастающего поколения.

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«Как вы знаете, будет запущен новый национальный проект „Молодежь России“. При этом важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — сказал он.

Президент сообщил о расследовании теракта в Crocus City Hall. Он назвал нападение 22 марта варварским преступлением и предупредил, что следователи установят все обстоятельства дела.