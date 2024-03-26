Власть 26 марта 2024, 14:14 Путин заявил о важности защиты прав военнослужащих Путин поручил прокурорам жестко реагировать на жалобы бойцов СВО и их семей РИА «Новости»

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Сотрудникам прокуратуры необходимо уделять особое защите прав участников специальной военной операции и членам их семей. С таким заявлением в ходе выступления на открытии коллегии Генеральной прокуратуры выступил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что в ходе поездок по регионам и встреч с солдатами и офицерами всегда говорил о важности работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

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«Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона», — заявил Путин, обращаясь к участникам заседания.

Глава государства добавил, что сотрудникам военной прокуратуры также необходимо усилить работу по защите прав военнослужащих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников региональной прокуратуры за мониторинг своевременности выплат бойцам СВО и предоставление социальных гарантий. Глава Подмосковья добавил, что это стало одним из важнейших направлений совместной работы властей и надзорного ведомства.