«Нельзя останавливать экономику». Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса

Организации России должны продолжать работать, иначе страну будут ждать разрушительные последствия. Необходимо составить список тех, кто должен прекратить деятельность, а остальным разрешить возобновить производство. Кроме того, нужно минимизировать кризисные явления и смягчить удар по бизнесу, который несет серьезные потери.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время обращения перед совещанием с губернаторами.

Должен быть четкий перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями Владимир Путин.

Остальные фирмы могут продолжить работу , если будут соблюдать необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

Президент отметил, что нельзя останавливать экономику и ограничивать работу предприятий, а также — закрывать границы между регионами страны. Это может привести к серьезному урону и «разрушительным последствиям» в будущем.

Бизнес в сложившейся ситуации несет серьезные потери, а значит, нужно свести к минимуму кризисные явления и по возможности смягчить для него удар. В первую очередь, помогать будут тем предприятиям, которые сохраняют занятость и не увольняют сотрудников. Власти страны уже приняли ряд мер, чтобы у бизнесменов появились дополнительные средства для зарплаты работникам.

Во-первых, для малого и среднего бизнеса снизили размер социальных взносов — с 30% до 15%.

Эта мера носит долгосрочный характер. В качестве экстренной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий Владимир Путин.

Во-вторых, для малого и среднего бизнеса ввели отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Она также продлится полгода. Но после этого компания не должна будет выплачивать сразу всю сумму — задолженность реструктурируют — ее можно будет ежемесячно гасить равными долями в течение не менее 12 месяцев после завершения отсрочки.

В-третьих, президент поручил правительству и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса за три дня. Она должна позволить компаниям максимально сохранять не только занятость, но и доходы сотрудников.

Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать Владимир Путин.

По последней информации, в России зафиксировали 8672 тысячи заражений коронавирусом. Больше всего пациентов находятся в Москве. Ранее Путин постановил сделать дни с 28 марта по 30 апреля выходными, чтобы остановить распространение инфекции. Российский лидер отметил, что срок нерабочих дней можно будет сократить при необходимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что решение об увеличении или уменьшении количества нерабочих дней будут принимать на основании эффективности режима самоизоляции. Первые его результаты появятся во второй половине следующей недели.