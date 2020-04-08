Доплаты медикам и помощь безработным. Путин объявил меры поддержки россиян

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед селекторным совещанием с главами регионов. Он дал ряд поручений, среди которых дополнительные выплаты медикам и семьям с детьми. «360» вел онлайн-трансляцию обращения главы государства.

15:58. «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам».

15:57. Путин заметил, что выбора сейчас нет и нужно сидеть дома.

«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе».

15:56. Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам должны охватывать большее число людей.

15:55. «Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 130 рублей».

Оформить пособие можно будет дистанционно.

15:54. Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов с истекшим сроком, в том числе паспортов, водительских удостоверений.

15:53. «Помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка».

15:52. При начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий безработным не будут учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

«Сейчас, когда доходы просели, нельзя судить о достатке по прошлогодним справкам».

15:51. Правительство и ЦБ за пять дней должны разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

15:50. Для малого и среднего бизнеса Путин предложил ввести отсрочку по налогам на полгода.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».

15:49. Путин предложил распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как это сделано для микробизнеса.

«Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер».

15:48. Работа в регионах должна быть адресной и выверенной, учитывающей ситуацию в каждом населенном пункте.

15:47. Правительство должно в течение двух недель составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник регионам.

15:46. Скорая помощь должна выезжать и в соседние регионы, для этого надо наладить взаимодействие.

15:42. Врачам и всему медперсоналу будут ежемесячно доплачивать за работу с заболевшими COVID-19.

Врачам будут платить по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — фельдшерам, медсестрам — 50 тысяч рублей, младшему персоналу — 25 тысяч. Врачам скорой помощи — 50 тысяч, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц.

«Будет правильным принять еще одно решение: а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», — сказал Путин.

15:41. «Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле».

15:38. Обращение началось.

По последней информации, в России зафиксировали 8672 случая коронавируса, за последние сутки стало известно о 1175 новых заболевших COVID-19. С начала эпидемии в России скончались 63 пациента с положительным анализом на коронавирус.

Владимир Путин обращался к россиянам из-за эпидемии коронавируса уже два раза. Сначала он объявил о нерабочей неделе, потом сказал, что оставаться дома лучше до конца апреля. При этом Путин отметил, что конкретные меры и ограничения смогут вводить главы регионов.

В среду, 8 апреля, Путин встретится с губернаторами, чтобы выяснить, насколько регионы готовы к борьбе с эпидемией коронавируса. Пока что наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве. В совещании также примут участие члены правительства и администрации президента, полпреды главы государства в федеральных округах, министры социального и экономического блоков. Селекторное совещание пройдет в формате видеоконференции.

До того, как стало известно об обращении, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин намерен выступить с большим вступительным словом.