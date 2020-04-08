Решение о сокращении или увеличении числа нерабочих дней в России будут принимать в зависимости от эффективности режима самоизоляции. Он станет понятен во второй половине следующей недели.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал «Интерфакс».

Песков рассказал, что во время совещания, которое Путин провел с медиками 7 апреля, этот вопрос не решался. Оно проходило для того, чтобы понять рекомендации врачей, обсудить варианты профилактики и борьбу с коронавирусом в стране, а также — обменяться мнениями насчет возможных вариантов развития динамики заражения.

Решение о том, когда и как люди должны будут выходить на работу, предстоит принять — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в стране. Песков отметил, что все участники совещания пришли к выводу, что эффект от режима самоизоляции будет понятен во второй половине следующей недели.

Однако это не значит, что решение об изменении числа нерабочих дней будет принято именно в этот срок.

Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены социальные контакты Дмитрий Песков.

Песков отметил, что во время совещания большая часть экспертов назвала режим самоизоляции «единственно правильным решением». Многие участники обсуждения уверены, что только он позволит разорвать цепочки дальнейшего распространения инфекции.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия может опираться на опыт других стран, и принимать наиболее верные решения.

По последним данным, в России новый тип коронавируса обнаружили у 8672 человек.