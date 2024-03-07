Власть 07 марта 2024, 14:16 Путин рассказал, что полет на Ту-160М был незапланированным Путин заявил, что его отговаривали лететь на Ту-160М в Казани РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин не планировал садиться за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М в Казани, но сделал это по предложению пилота. Решение приняли за день до полета, заявил он на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Об этом сообщили «Известия».

«Последний полет — он и не планировался. Потому что министр говорит: „Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину“, а промышленность говорит: „Мы еще не сдали“», — сказал глава государства.

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По словам Владимира Путина, командир воздушного судна после презентации ракетоносца предложил ему испытать новинку. Президент согласился, но из-за насыщенного графика сделал это на следующий день.

Модернизация Ту-160 стала верным решением, заявил он. Владимир Путин сказал, что другой такой же машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие, в мире больше нет.

Визит в Казань состоялся в феврале, полет президента на ракетоносце сняли на камеру. Владимир Путин рекомендовал принять Ту-160М на вооружение.