Важное 22 февраля 2024, 18:16 Появилось видео полета Путина за штурвалом ракетоносца Ту-160М Кремль показал видео полета Путина за штурвалом Ту-160М

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Полет президента России Владимира Путина за штурвалом стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М сняли на видео. Ролик показали в пресс-службе Кремля.

На кадрах запечатлели кабину воздушного судна изнутри. Вместе с главой государства там находился один летчик. Также на видео сняли взлет ракетоносца.

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Путин совершил полет над Казанью на Ту-160М днем 22 февраля. Для этого глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета президента — военная тайна.

Российский лидер уже побывал с визитом на авиазаводе 21 февраля. Он осмотрел четыре ракетоносца Ту-160М и поднялся в кабину одного из них. Также президент ознакомился со стендами о работе предприятия.