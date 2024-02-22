Эксклюзив 22 февраля 2024, 18:52 Стратегический ракетоносец Ту-160М. Что известно о новом самолете России Военный эксперт Орлов: новый Ту-160М — современный и экономичный Российский сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Фото: UAC / Global Look Press

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Владимир Путин совершил 30-минутный полет над Казанью за штурвалом стратегического ракетоносца Ту-160М. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что эта машина прошла глубокую модернизацию и способна нести полутонные авиабомбы.

Далее — прямая речь военного эксперта.

Ту-160М — самый современный ракетоносец

Российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160М — это глубоко модернизированная версия нашего военного самолета, который уже довольно давно несет боевое дежурство в воздушно-космических войсках.

Впервые стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил свой испытательный полет в январе 2022 года. Машина полностью изготовлена из российских деталей и представляет собой модификацию Ту-160, на котором летом 2005 года летал Владимир Путин.

Машину серьезно осовременили радиоэлектронным оборудованием, системами электронной борьбы. Кроме того, его приспособили для того, чтобы он мог нести нагрузку в виде универсальной осколочно-фугасной авиационной бомбы ОФАБ-500У, массой в полтонны.

Также Ту-160М имеет интегрированный проект модульной авионики, цифровое средство контроля окружающего воздушного пространства. Улучшена навигационная система. Модернизация также затронула топливную систему ракетоносца и сделала ее более экономичной.