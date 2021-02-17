Президент России Владимир Путин заявил, что Запад хочет остановить строительство газопровода «Северный поток - 2», чтобы заставить платить за «их геополитический проект на Украине».

«Почему так все крутится вокруг „Северного потока - 2“? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, американские власти не намерены менять свою позицию по отношению к строительству «Северного потока — 2». По ее словам, Вашингтон следит за завершением строительства и проведением сертификации. В случае необходимости власти будут обсуждать вопрос объявления санкций.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 94%. Из 2460 километров уложено более 2300 километров.

В декабре прошлого года «Фортуна» проложила около 2,6 километра магистрали «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии. В понедельник, 15 февраля, трубоукладчик возобновил работу в датских водах, которая была приостановлены на полтора года из-за санкций.