Власти США не намерены менять свою позицию по отношению к строительству «Северного потока — 2». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша позиция по „Северному потоку 2“ была ясной и остается неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями», — сказала Псаки.

Она добавила, что Вашингтон следит за завершением строительства и проведением сертификации. В случае необходимости власти будут обсуждать вопрос объявления санкций. По словам пресс-секретаря, ограничительные меры являются лишь одним из важных инструментов обеспечения энергобезопасности. Псаки подчеркнула, что США будут действовать совместно с партнерами и союзниками.

Сейчас «Газпром» достраивает газопровод самостоятельно в датских водах. В начале февраля укладку возобновил трубоукладчик «Фортуна». Работы остановили 7 февраля из-за ухудшения погодных условий на Балтике. Строительство продолжили 15 числа. Из запланированных 2460 километров уложено более 2300 километров трубопровода.