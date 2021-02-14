Магистральный газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 95%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«„Северный поток — 2“ — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией „Газпром“ создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее администрация президента США Джо Байдена назвала строительство «Северного потока — 2» плохой сделкой. Белый дом следит за достройкой газопровода и может ввести санкции против участвующих в проекте компаний. Об этом напомнил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он заявил, что санкции лишь «один из многих важных инструментов», которые есть у американских властей.

Несколько дней назад немецкий журналист мир наблюдает зарождение новой дружбы между Россией и Германией. Обе страны объединяет деловое отношение во внешней политике касательно строительства «Северного потока — 2».