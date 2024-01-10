Власть 10 января 2024, 18:45 Путин проведет в Хабаровске совещание по развитию дальневосточных городов Песков: Путин полетит в Хабаровск на встречу с бизнесменами и Дегтяревым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин из Анадыря отправился в Хабаровск. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, там глава государства проведет совещание по развитию дальневосточных городов и встретится с губернатором края Михаилом Дегтяревым.

«Будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов. Потом там нас ждет беседа с бизнесом местным, с предпринимателями», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

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В планах Путина также посетить одну знаменитую мультстудию, которая уже вышла международный рынок.

Ранее Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Это первый регион, который президент посетил в 2024 году. Глава государства пообщался с жителями Анадырю и покатался по городу на снегоболотоходе «Хищник» тюменского производства. Как отметил Песков, можно сказать, что Путин видел всю Россию — ранее он не был на Чукотке.

Президент также собирался направиться в Якутию, но поездка не состоялась из-за погодных условий. Он пообещал прилететь туда позже.