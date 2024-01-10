10 января 2024, 14:52
Путин объяснил отмену визита в Якутию
Президент Путин отменил поездку в Якутию из-за непогоды
Поездка президента Владимира Путина в Якутию не состоялась из-за погодных условий. Об этом глава государства рассказал во время встречи с жителями города Анадыря, сообщило РИА «Новости».
«Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть», — объяснил российский лидер.
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Он назвал случившееся конкретным сбоем, который может произойти с рядовыми людьми сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах. Путин пообещал посетить Якутию позже.
Чукотка стала первым регионом, который президент посетил в 2024 году. Он стал вторым президентом РФ, побывавшем в этом субъекте. В 2008 году там провел совещание Дмитрий Медведев.
Ранее глава государства встретился с военнослужащими в госпитале Вишневского, наградил участников специальной операции, исполнил мечту юной жительницы Южно-Сахалинска, посетил рождественское богослужение и заслушал доклады о перебоях теплоснабжения в ряде регионов.
Якутия
Владимир Путин
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