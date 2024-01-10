Власть 10 января 2024, 14:52 Путин объяснил отмену визита в Якутию Президент Путин отменил поездку в Якутию из-за непогоды РИА «Новости»

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Поездка президента Владимира Путина в Якутию не состоялась из-за погодных условий. Об этом глава государства рассказал во время встречи с жителями города Анадыря, сообщило РИА «Новости».

«Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть», — объяснил российский лидер.

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Он назвал случившееся конкретным сбоем, который может произойти с рядовыми людьми сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах. Путин пообещал посетить Якутию позже.

Чукотка стала первым регионом, который президент посетил в 2024 году. Он стал вторым президентом РФ, побывавшем в этом субъекте. В 2008 году там провел совещание Дмитрий Медведев.

Ранее глава государства встретился с военнослужащими в госпитале Вишневского, наградил участников специальной операции, исполнил мечту юной жительницы Южно-Сахалинска, посетил рождественское богослужение и заслушал доклады о перебоях теплоснабжения в ряде регионов.