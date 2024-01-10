Власть 10 января 2024, 08:58 Путин впервые прилетел на Чукотку Президент России Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку Kremlin Pool/Globallookpress.com

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Чукотка стала первым регионом, который президент России Владимир Путин посетил в 2024 году. Он впервые прибыл туда с рабочей поездкой, сообщило РИА «Новости».

Самолет главы государства приземлился в Анадыре. Владимир Путин впервые приехал на Чукотку и стал вторым президентом России, побывавшим в этом регионе. В 2008 году Дмитрий Медведев провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития региона, посетил кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы, концерт ансамбля «Эргырон» и музейный центр «Наследие Чукотки».

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Визит на Чукотку стал первой региональной поездкой Владимира Путина в 2024 году. До этого он встретился с военнослужащими в госпитале имени Вишневского, наградил участников СВО, посетил рождественское богослужение, исполнил мечту девочки из Южно-Сахалинска, заслушал доклады о перебоях теплоснабжения в некоторых субъектах.