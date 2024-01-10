Власть 10 января 2024, 17:47 Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе тюменского производства Губернаторf Тюменской области Александра Моора / Telegram

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Президент Владимир Путин передвигался по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области, в которой производятся эти машины.

«Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — рассказали в информационном центре.

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Площадки располагаются в деревне Овсянникова в Тообольском районе и в селе Бизино. Как недавно отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, первоначально производство базировалось только в Бизине, но машины пользуются спросом, поэтому его решили расширить. В Тобольском районе теперь выпускают девять «Хищников» в месяц. Внедорожники популярны среди нефтяников, поступают заказы от МЧС, большую партию закупила горно-металлургическая компания из Красноярского края. Сейчас в цеху Овсянникова собирают снегоболотоходы для «Почты России».

Чукотка — первый регион, куда Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в 2024 году. Он встретился с жителями Анадыря.