10 января 2024, 17:47
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе тюменского производства
Президент Владимир Путин передвигался по Анадырю на снегоболотоходе «Хищник». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области, в которой производятся эти машины.
«Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках», — рассказали в информационном центре.
Реклама
Площадки располагаются в деревне Овсянникова в Тообольском районе и в селе Бизино. Как недавно отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, первоначально производство базировалось только в Бизине, но машины пользуются спросом, поэтому его решили расширить. В Тобольском районе теперь выпускают девять «Хищников» в месяц. Внедорожники популярны среди нефтяников, поступают заказы от МЧС, большую партию закупила горно-металлургическая компания из Красноярского края. Сейчас в цеху Овсянникова собирают снегоболотоходы для «Почты России».
Чукотка — первый регион, куда Владимир Путин прилетел с рабочей поездкой в 2024 году. Он встретился с жителями Анадыря.
Машины
Владимир Путин
Реклама
Реклама