Важное 25 февраля 2024, 14:54 Путин проведет совещание с членами Совбеза на следующей неделе РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России на следующей неделе, с 26 февраля. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Глава государства также на следующей неделе огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие должно пройти в последний день февраля в Гостином Дворе.

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Идеи послания парламенту, которое прозвучит в 2024 году, станут основой для развития России на ближайшие шесть лет. Стране необходимо стремиться развивать и добиваться решения поставленных задач.

Для Путина это послание станет 19-м по счету, а в этом году еще и предвыборным. Скорее всего, выступление президента можно будет разделить на несколько частей.