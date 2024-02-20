Эксклюзив 20 февраля 2024, 16:34 Путин готовит страну к выборам. Чего ждут от послания президента? Ведущая «360» Малашенко: послание Путина будет состоять из четырех частей Телеканал «360»

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Кремль анонсировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля. Какие темы поднимет глава государства — в авторской колонке ведущей «360» Екатерины Малашенко.

Далее — прямая речь.

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Двадцать девятого февраля Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В нем президент традиционно изложит собственную оценку развития страны и обозначит задачи на будущее.

Для Путина это послание станет 19-м по счету, а в этом году еще и предвыборным. Единый день голосования в России назначен на 17 марта. Поскольку президент не планирует участия в дебатах, его программа развития страны будет обозначена как раз в этом послании.

Содержание речи президента традиционно держится в секрете. Доступ к тексту имеет очень ограниченный круг лиц. По сообщениям некоторых СМИ, за основную часть документа отвечает помощник президента Максим Орешкин.

О чем будет говорить Путин?

Если взять за основу предыдущие послания Федеральному собранию, то выступление президента можно будет разделить на несколько частей.

Международная обстановка, обеспечение безопасности, развитие экономики и социальная политика — вот четыре главных кита, на которых будет строиться речь президента. А теперь посмотрим, что может быть сказано по каждому пункту.

РИА «Новости»

Раздел о международных отношениях так или иначе будет связан с переходом к новому миропорядку

На всех важнейших площадках от ООН до БРИКС Россия говорит о необходимости выстраивать равноправное, взаимовыгодное и честное торговое партнерство.

Западу рано или поздно придется отказаться от навязывания своего видения мира, и Россия готова помочь развивающимся странам противостоять западному давлению.

Дальше — как раз о выстраивании таких отношений

Здесь России, безусловно, есть чем похвастаться. Идея тотальной изоляции провалилась, эффект санкционного давления минимизирован.

Отношения с Африкой, Латинской Америкой и особенно с Китаем вышли на совершенно новый уровень.

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А что по обеспечению безопасности?

В этом разделе речь пойдет, конечно, о ходе СВО. Западные аналитики уверены, что Россия находится на пороге масштабного наступления, которое может обернуться для Киева тотальной капитуляцией.

Путин, скорее всего, озвучивать конкретные задачи российской армии не будет, но обязательно скажет и о главном достижении минувшего года — провале контрнаступления ВСУ, и о развитии российского ВПК, и о поддержке военнослужащих.

Развитие экономики

Еще одна обязательная часть послания. Вероятнее всего, в этом году Путин будет говорить не столько о параллельном импорте и выстраивании новых логистических цепочек, как это было в прошлом, а о перспективе достижения технологического суверенитета в разных областях.

При этом бизнес, иностранный или отечественный, должен чувствовать себя уверенно и развиваться. Задача власти — эти условия обеспечить.

А развитие бизнеса, в свою очередь, обеспечит людей рабочими местами, высокой заработной платой и достойным уровнем жизни. Тут переходим к разделу о социальной политике.

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Поэтому предложения по защите материнства и детства, поддержке многодетных, меры по росту рождаемости обязательно будут озвучены. Возможно, Путин объявит и о новых льготах, выплатах или субсидиях.

Кроме того, на форуме будущих технологий 14 февраля Путин пообещал «быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий». Отсюда можно предположить, что вопросам здравоохранения тоже будет отведено отдельное место в послании.

А в связи с отказом от Болонской системы высшего образования и необходимостью унифицировать процесс общего образования наверняка будут сделаны заявления и даны поручения блоку просвещения.

Все это, конечно, только малая часть того, что может оказаться в послании президента. Песков сообщил, что над содержанием документа работают не один месяц.

И задействовано в этой работе огромное количество ведомств и подразделений. Осталось дождаться 29 февраля. Мы все узнаем.