Власть 21 февраля 2024, 14:07 Определилось время оглашения послания Путина Федеральному собранию РИА «Новости»: послание Путина Федеральному собранию начнется в 12:00 РИА «Новости»

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию начнется 29 февраля в 12:00. Мероприятие состоится в Гостином Дворе. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в парламенте.

По его словам, накануне, 28 февраля, законодателям предстоит сдать ПЦР-тесты.

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Дату оглашения послания ранее озвучил Кремль. Время и место не уточнялось.

Ежегодное обращение посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики. Как пояснил Путин, идеи послания парламенту, которое прозвучит в 2024 году, станут основой для развития России на ближайшие минимум шесть лет.

Сенатор Вадим Деньгин в беседе с «360» выразил уверенность в том, что президент поднимет темы международной повестки, социальных мер поддержки населения и спецоперации. Он назвал послание главы государства Федеральному собранию центральным событием года и отметил, что в обращении традиционно подводятся «итоги уходящего» и обозначаются «ориентиры на будущее».