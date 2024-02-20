Власть 20 февраля 2024, 19:16 Путин раскрыл смысл послания Федеральному собранию Путин: идеи из послания ФС станут основой для развития России на шесть лет РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что готовит послание Федеральному собранию. По словам российского лидера, положенные в основу документа идеи станут основой для постановки задач развития страны на ближайшие шесть лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал Путин.

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Путин также считает, что сегодня России особенно нужны сильные идеи для решения задач, связанных с развитием государства. При этом он пояснил, что сейчас страна переживает «особое время».