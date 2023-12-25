25 декабря 2023, 11:23
Путин проведет напряженную рабочую неделю перед Новым годом
Песков: повестка заседания ЕАЭС с участием Путина будет содержательной
Президента России Владимира Путина ждет плотный рабочий график на предновогодней неделе. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Следующая неделя будет напряженная. <…> И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ <…> — там будет действительно содержательная рабочая повестка», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».
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Песков уточнил, что Путин проведет два дня в Санкт-Петербурге.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин пригласил коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербург на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС. Там продолжится «диалог, который начался в Минске», добавил Лукашенко.
Саммит ОДКБ прошел в столице Белоруссии 23 ноября. Главы стран — участниц организации подписали по его итогам пакет из 15 документов и утвердили декларацию Совета ОДКБ. После саммита Путин провел двусторонние переговоры с Александром Лукашенко.
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